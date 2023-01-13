Pendik'te otelde silahlı çatışma

Olay, Pendik Kurtköy Mahallesinde bulunan bir otelde 5 Ocak tarihinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otelde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen bir otel görevlisine de silahla ateş edildi. Otel görevlisi şans eseri yara almadı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Silahlı kavgaya karışan şahısların C.İ. (40), A.D. (24), S.D. (31), F.S. (43) ile S.D. (51) isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şüphelilerden C.İ, A.D, S.D. ve S.D. isimli şahıslar otelin giriş kısmında, otelde çalışan görevliye ateş ettiği belirlenen F.S. isimli şahıs ise saklandığı otel odasında yakalanarak gözaltına alındı.

Aykut Zor - Gamze Çevrim

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