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Pendik'te oto yedek parça atölyesinde yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Pendik'te oto yedek parça atölyesinde yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Pendik'te oto yedek parça atölyesinde yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Pendik'te bulunan oto yedek parça atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu yoğun dumana maruz kalan 5 işçi dumandan etkilendi. Bölgeye sevk edilen çok sayıdaki ambulansla işçiler hastaneye kaldırıldı.

Pendik’te oto yedek parça atölyesinde yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Olay, saat 00.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Aşık Veysel Sokak üzerinde bulunan oto yedek parça atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atölyenin içinde bulunan elektrik panolarının tutuşmasıyla birlikte yangın çıktı. Yangın sonucu yoğun duman atölye içini kapladı. İş yerinde bulunan personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

5 kişi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı

Ekipler, fabrikada bulunan işçileri tahliye ederken iş yerinde bulunan 5 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerinin yapmış oldukları ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yangını söndürerek kontrol altına alan ekipler, fabrikada bir süre duman tahliye çalışması yaptı. Yangın nedeniyle atölyede ufak çaplı hasar oluştu.

Cüneyt Sevindik - Mehmet Kurt
 

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