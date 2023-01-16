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Pendik'te otomobil takla attı: 4 yaralı

Pendik'te otomobil takla attı: 4 yaralı
Pendik'te otomobil takla attı: 4 yaralı

Pendik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araç içerisinden bulunan 4 kişi yaralandı.

Pendik’te otomobil takla attı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Pendik Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yağmur E. kontrolündeki 34 PL 4467 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam

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