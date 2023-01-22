İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pendik'te park halindeki 3 araca çarpan sürücü kamerada

Pendik'te park halindeki 3 araca çarpan sürücü kamerada
Pendik'te park halindeki 3 araca çarpan sürücü kamerada

Pendik’te sürücüsünün virajı alamadığı hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te park halindeki 3 araca çarpan sürücü kamerada - Tıkla İzle

Kaza, saat 23.45 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Burhan Toprak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FTB 328 plakalı aracın sürücüsü viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halindeki 3 araca çarparken sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elyesa Karatepe - Halit Arslan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.