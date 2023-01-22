Pendik'te park halindeki 3 araca çarpan sürücü kamerada

Kaza, saat 23.45 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Burhan Toprak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FTB 328 plakalı aracın sürücüsü viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halindeki 3 araca çarparken sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Elyesa Karatepe - Halit Arslan
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