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Pendik'te park halindeki otomobil alev alev yandı

Pendik'te park halindeki otomobil alev alev yandı
Pendik'te park halindeki otomobil alev alev yandı

Pendik’te park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalle sakinleri ise o anları korku ile izledi.

Pendik’te park halindeki otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, geçtiğimiz gün Pendik Orta Mahallesi'nde bulunan park halindeki otomobilde meydana geldi. İddiaya göre, içinde aile olduğu öğrenilen park halindeki otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Çevredekilerin uyarmasıyla panik yaşayan aile otomobilden çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Sevgi Canpolat
 

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