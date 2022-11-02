Pendik'te pazarda pompalı tüfekli dehşet: 1'i ağır 7 yaralı

Olay, geçtiğimiz akşam saat 20.00 sıralarında Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesinde kurulan Salı Pazarı alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye pazarcı esnafı olan ve birbirleriyle akraba olan 2 grup arasında yer kavgası çıktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada aynı gruptan 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kullanılan 1 adet pompalı tüfek olay yerinde bulunan kamyon kasasında ele geçirildi. Öte yandan olaya karışan 7 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kavgaya karışanların yakınları hastane önünde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Aykut Zor - İbrahim Furkan Çelik



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