Pendik'te pes dedirten görüntü: Kapısı açık otomobili ayakta kullandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 arkadaş kiralık otomobil ile Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda ilerledikleri sırada hiç olmayacak bir işe kalkıştı. Sürücü, otomobilin kapısını açarak ayakta kullandı. O sırada yolun boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, trafikte bu kadarına da pes dedirten görüntüler, kapıyı açıp ayağa kalkan sürücünün arkadaşı tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.

Aykut Zor



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