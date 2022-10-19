Pendik'te pes dedirten görüntü: Seyir halindeki aracın direksiyonunu söktü

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna kullandığı otomobilin direksiyonunu söktü. Trafikte metrelerce direksiyonsuz ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları arkadaşına kayda aldıran sürücü, daha sonra sosyal medyada yayınladı.

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