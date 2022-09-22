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Pendik'te pes dedirten hırsızlık

Pendik'te pes dedirten hırsızlık
Pendik'te pes dedirten hırsızlık

Pendik’te 2 çocuklu anne ve baba, sahibi tarafından işyerinin önüne bırakılan 10 bin TL değerindeki köpeği önce sevdiler sonra çaldılar. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pendik’te pes dedirten hırsızlık - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te Batı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mama almak için cadde üzerindeki bir petshop önüne gelen Aleyna Sevim yaklaşık 2 yıldır sahibi olduğu 10 bin TL değerindeki "Boss" isimli Shiwawa cinsi köpeğini dükkanın önüne bıraktı. 

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen 4 kişilik aileden çocukla iş yerinin önünde bekleyen yavru köpeği sevmeye başlıyor. Babada daha çocuklarıyla beraber yavru köpeği seviyor. Köpek iş yerinin önünden uzaklaştığında baba “Boss” isimli köpeği alarak karısı ve çocuklarıyla hızla oradan uzaklaşıyor. 

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik

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