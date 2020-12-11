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Pendik'te pes dedirten hırsızlık!

Pendik'te pes dedirten hırsızlık!
Pendik'te pes dedirten hırsızlık!

Pendik’te güpegündüz bir eve giren hırsızlar apartmandan çıkarken güvenlik kameralarına yakalandı. Evden çaldıkları eşyalar ile kayıplara karışan hırsızların rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi.

Pendik’te pes dedirten hırsızlık! - Tıkla İzle

Hırsızlık olayı geçtiğimiz gün Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. 3 kişilik bir grup hırsız gündüz saatlerinde bir eve girdi. Apartmandaki bir daireden aldıkları eşyalar ile dışarı çıkan hırsızlar apartman giriş kapısında, apartmanda yaşayan bir kadınla karşılaştı. Kadını gören hırsızlar ellerindeki eşyalarla hızla arabaya koştu. Hırsızlarla karşılaşan kadın ne olduğunu anlayamadan araca binen hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Bahçe kapısına kadar hırsızları takip eden apartman sakini kadın olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Apartmandan eşyaları çalan hırsızlar dışarı çıkıyor, dışarı çıkan hırsızlar apart giriş kapısında apartman sakini kadınla karşılaşıyor, kadını gören hırsızlar koşarak araca bindikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor, hırsızları takip eden kadın şaşkınlığını gizleyemiyor.

Aykut Zor

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