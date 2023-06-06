Pendik'te polise taşla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

Olay, dün saat 15.50 sıralarında Pendik Dumlupınar Mahallesi İznik Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Rıdvan A. (33) isimli şahıs, kuşlarını yediği gerekçesiyle bir kediyi kilitli tutarak işkencede bulundu. Olaya tanık olan ve tepki gösteren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Rıdvan A., Olay yerine gelen polis ekiplerinden T.C. isimli polis memuruna hakaret etti, tekme atarak saldırdı. Sonrasında yanındaki şahıs polis memurunu taşla kafasından yaraladı. İki şahıs olay yerinden kaçtı. Şahıslardan Nejdet G. polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı. Polis ekipleri tarafından Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şahıs adliyeye sevk edildi.

"Kendimi savundum"

Emniyet çıkışında konuşan Nejdet G. "Ben polis ekiplerine saldırmadım. Benimle alakası olmayan bir konu. Bana haksızlık yapıldı, kendimi savundum" dedi.

Abdul Samet Kaya - Muhammed Talha Yazıcı

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