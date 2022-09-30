Pendik'te rehine krizi: Polis ikna etmek için uğraştı

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Kahraman Sokak'ta bulunun Ersoy Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. iki hafta önce çalıştığı fabrikadan işten atıldı. M.Ç., platonik aşk yaşadığı hastane personeli D.A. ile görüşmek istedi. Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç, sinirlenip yanında getirdiği tabancayı çıkartarak D.A. ile birlikte hastane otoparkına indi. Genç kızla bir süre tartışan şahıs, açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı D.A.'nın başına dayayan M.Ç., korku dolu anlar yaşattı.

İbrahim Furkan Çelik

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.