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Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı
Pendik'te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Pendik Kurnaköy’de kurbanlık hayvan kesim tesisinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Dananın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panikle kaçışırken, dana kısa sürede yakalandı.

Pendik’te sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı - Tıkla İzle

Olay, dün Pendik Kurnaköy'de bulunan kurbanlık hayvan kesimi yapılan tesiste yaşandı. Bir anda sahibinin tuttuğu iplerden kurtulan kurbanlık dana alan içerisinde bulunan vatandaşların üzerine doğru koşmaya başladı. Dananın üzerine koştuğunu gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı.

Alanın kapısının kapatılmasıyla dışarıya kaçamayan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalanarak zapt edildi. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dananın panik oluşturduğu ve vatandaşların danadan kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzzet Aydın
 

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