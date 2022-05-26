Pendik'te şaşırtan görüntü: Arılar ağaç kovuğuna yuva yaptı

Pendik'te Çarşı Camii önünde bulunan ve her gün önünden çok sayıda insanın geçtiği bir ağacın kovuğuna arılar yuva yaptı. Ağaç kovuğundaki arıları görerek şaşkınlık yaşayan vatandaşlar ise durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Pendik Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Ağaç kovuğuna yuva yapan arılar, Pendik Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak kovanlara götürüldü.

“Daha çok köylerde gördüğümüz için burada olması bizi şaşırttı”

Pendik'te esnaflık yapan Davut Pehlivan “Böyle olayları biz daha çok köylerde gördüğümüz için burada olması bizi şaşırttı. Dikkatimizi çekiyor arada gelip bakıyoruz. Çevredeki insanların da dikkatini çekiyor bu durum. Onlar da gelip bakıyorlar. Bal yaparlarsa alıp yeriz tabii” dedi.

“İnsanların dikkatini çekiyor”

Pendik'te esnaflık yapan Taner Yener, “Genelde Anadolu'da gördüğümüz için alışkın değiliz. Şehrin göbeğinde görmek insanı mutlu ediyor. İnsanların dikkatini çekiyor tabii. Millet bakıyor, merak ediyor. İnsanlar için de değişiklik. Güzel bir şey bence” dedi.

Öte yandan arıların ekipler tarafından toplandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muharrem Çam

