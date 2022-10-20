Pendik'te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza

Pendik'te sahil yolunda otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, aracının direksiyonunu yerinden söktü ve o tehlikeli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın basına yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada sürücü S.B. yakalandı. Araç sürücüsü S.B.'ye 'saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak' maddesinden 196 TL, ‘emniyet kemeri kullanmamak' maddesinden 196 TL, ‘teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak' maddesinden 196 TL, ‘tekerlek somunu, porya kapağı veya jant diski standart dışı olan aracı kullanmak' maddesinden 196 TL, ‘zorunlu sigorta yaptırmamak' maddesinden 196 TL olmak üzere toplamda 980 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç trafikten men edildi.

Cem Güney Kılıç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.