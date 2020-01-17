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Pendik'te sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga

Pendik'te sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga
Pendik'te sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga

Pendik’te bir şahıs ile arkadaşı arasında çıkan kavga çevrede paniğe neden oldu. Arkadaşından arabasının anahtarlarını isteyen şahıs, isteği yerine getirilmeyince arkadaşıyla sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu.

Pendik’te sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga - Tıkla İzle

Daha sonra olay yerin gelen baba, oğlunu oradan götürmek için hayli çaba sarf etti. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga ile babanın oğlunu götürme çabası kameralara yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir grup arkadaş otomobil ile yolculuk ediyorlardı. İddiaya göre, bir süreliğine park edilen araçtan inen şahıs, arkadaşından aracın anahtarlarını istedi. İsteği yerine getirilmeyince öfkelenen şahıs aracı tekmelemeye başladı. Sürücü de araçtan inince kavga yaşandı. Şahıs, karşısındakine yumruk ve tekmelerle vurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Şahıs tekme atmaya çalışırken aniden yere kapaklanırken, kavga çok sürmeden çevredekilerin müdahalesiyle sonlandı. Daha sonra şahsın babası olay yerine gelerek dakikalarla oğlunu oradan götürmeye çalıştı. Fakat gitmeye ikna olmayan şahıs babasına zor anlar yaşattı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga ile babanın oğlunu götürme çabası kameralara yansıdı. Görüntülerde iki şahıs arasında tartışma yaşanıyor. Şahıslardan biri diğerin yumruk ve tekme atmaya çalışıyor. Daha sonra olay yerine gelen baba, oğlunu ikna ederek oradan götürmeye çalışıyor.

Halit Arslan

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