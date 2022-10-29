Pendik'te sokaklarda taşınan 99 metrelik dev Türk bayrağı havadan görüntülendi

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Pendik'te de coşkuyla kutlandı. Pendik Belediyesi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde her yaştan vatandaş bayram coşkusu yaşadı. Cumhuriyet'in 99. yılına özel olarak hazırlanan 99 metrelik dev Türk bayrağı Pendik sokaklarını kırmızı beyaza boyadı. 150 öğrenci, 99 metrelik dev Türk bayrağını Pendik sokaklarında taşıyarak kortej oluşturdu.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat



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