İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pendik'te sokaklarda taşınan 99 metrelik dev Türk bayrağı havadan görüntülendi

Pendik'te sokaklarda taşınan 99 metrelik dev Türk bayrağı havadan görüntülendi
Pendik'te sokaklarda taşınan 99 metrelik dev Türk bayrağı havadan görüntülendi

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle Pendik'te 99 metrelik dev Türk bayrağı ile kortej düzenlendi. 150 öğrencinin Pendik sokaklarında taşıdığı 99 metrelik dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Pendik'te de coşkuyla kutlandı. Pendik Belediyesi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde her yaştan vatandaş bayram coşkusu yaşadı. Cumhuriyet'in 99. yılına özel olarak hazırlanan 99 metrelik dev Türk bayrağı Pendik sokaklarını kırmızı beyaza boyadı. 150 öğrenci, 99 metrelik dev Türk bayrağını Pendik sokaklarında taşıyarak kortej oluşturdu.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.