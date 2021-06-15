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Pendik'te su borusu patladı; tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı

Pendik'te su borusu patladı; tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı
Pendik'te su borusu patladı; tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı

Pendik’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında su borusu patladı. Tazyikli suyun 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı anlar kameraya yansıdı.

Pendik’te su borusu patladı; tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında su borusu patladı.

Patlamanın etkisiyle tazyikli su, metrelerce yükseldi. 3 katlı bina yüksekliğine ulaşan basınçlı su, ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Tazyikli su nedeniyle binada bulunan daireler olumsuz etkilendi.

Suyun yükselme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlayan su borusundan fışkıran suyun 3 katlı bir binanın yüksekliğine ulaştığı görülüyor.

Aykut Zor - Metin Başar
 

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