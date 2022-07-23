Pendik'te su içmek için indiği barajda mahsur kalan yavru tilki kurtarıldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Ömerli Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak havadan bunalan bir yavru tilki, su içmek için indiği Ömerli Barajı'nda mahsur kaldı. Tilkinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar olayı Pendik Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Pendik Belediyesi ekipleri ile vatandaşlar barajda mahsur kalan tilkiyi, kurtarmak için seferber oldu. Ekipler tarafından kısa sürede kurtarılan yavru tilki, tedavisi için kliniğe teslim edildi.

Tilkinin yapılan sağlık kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

“Belediyemize bağlı ekipler mahsur kalan tilkiyi kurtararak kliniğimize getirdi”

Konu hakkında bilgi veren Pendik Belediyesi Veteriner Hekimi, “Ömerli Barajı havzasında sıcak havadan bunalarak su içmeye inen tilki yavrusu mahsur kaldı. Pendik Belediyemize bağlı ekipler mahsur kalan tilki yavrusunu bulunduğu yerden kurtararak kliniğimize getirdi. Biz burada ilk kontrollerini yaptık, sağlık durumunda herhangi bir problemi yok. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğiz” dedi.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat

