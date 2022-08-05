Pendik'te taksi İETT'ye çarptı, yolcular panikle dışarı çıktı

Olay, Pendik Tavşantepe yan yolda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan FIAT marka 35 UC 402 plakalı araç sürücüsü, kırmızı ışıkların yanmasıyla biranda durdu. O esnada arkadan gelen 34 TEF 97 plakalı taksi şoförü ise araca çarpmamak için aracını seyir halinde olan Pendik, Kartal güzergahında olan KM 23 hattındaki 34 DG 3994 plakalı İETT otobüsünün önüne kırıp çarptı.

Kazanın etkisiyle İETT otobüsündeki yolcular, panikle dışarı çıkarken 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri hafif yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

“Otobüsün içi kalabalıktı, bir gürültü ile yere yığılmalar oldu”

Hatice Yeşiltepe isimli bir yolcu, “Biz arkada oturuyorduk. Otobüsün içi kalabalıktı. Bir gürültü ile yere yığılmalar oldu. İçerde bir abla bayıldı. Bir teyzenin de kolu burkuldu. Dışarı baktığımızda aracın kaza yaptığını gördük. Yolcular olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyor, fotoğraf çeken video çeken var” dedi.

Elyesa Karatepe - Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat

