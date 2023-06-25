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Pendik'te taksinin kaputuna çıkıp camı patlattı

Pendik'te taksinin kaputuna çıkıp camı patlattı
Pendik'te taksinin kaputuna çıkıp camı patlattı

Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Taksi şoförünün aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü şoförün kaçtığını düşünerek kaputun üzerine çıktı, aracın camını patlattı.

Pendik'te taksinin kaputuna çıkıp camı patlattı - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü önünde seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı. Araçlarda ufak çaplı hasar meydana geldi. Kaza sonrası taksi içerisinde bulunan müşterisini indirmek isteyen taksi şoförü, aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü taksinin kaputuna çıktı, camı yumruklayarak patlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde araç sürücüsünün taksi kaputu üzerine çıkarak camı yumrukladığı görülüyor.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor
 

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