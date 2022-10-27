Pendik'te ‘tek teker' magandası kamerada

İstanbul'da trafik güvenliği konusunda yapılan tüm uyarılara, haberlere, para cezaları ve uygulamalara rağmen İstanbul'da bazı kişiler trafik terörü estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Pendik Köprüsü mevkiinde Kartal istikametine giden motosikletli 3 kişi, bazen makas atarak bazen de tek tekerlek üzerinde metrelerce ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. Tek teker magandaları bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor



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