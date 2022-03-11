Pendik'te tır devrildi

Kaza, Pendik TEM Otoyolu yakınındaki Dedepaşa Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kuru bakliyat yüklü 27 ACT 027 plakalı tır, sürücü Halil Boranlı'nın yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak refüje devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Boranlı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa alındı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kazaya tanık olan Fatih Karadayı, "Yokuş aşağı gelirken kaydı. Adamın ayağında darbe oldu. Sağlık durumu iyi. Bariyerlere çarpıp devrildi" diye konuştu.

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