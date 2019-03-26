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Pendik'te tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Pendik'te tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Pendik'te tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Pendik Şile Uzundere Kavşağı’nda bir tır ile kamyonet çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonetteki yapışkan maddenin yola döküldüğü kazada yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Pendik’te tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Pendik Şile Uzundere Kavşağı'nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kamyonet de yola devrildi. Devrilen kamyonetteki yapıştırıcı kimyasal madde ise yola döküldü.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken diğer yaralılara olay yerinde müdahale yapıldı. Kazanın yaşandığı yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yola dökülen yapışkan madde de temizlendi.  

Halit Arslan

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