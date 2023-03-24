Pendik'te tır üst geçide çarptı, şoför araç içinde sıkıştı

Kaza, Pendik'te E-5 Karayolu Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem Alıcı yönetimindeki 06 CRL 521 plakalı tır, seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce aydınlatma direğine, ardından üst geçide çarptı. Tır şoförü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı şoför ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı.

Cüneyt Sevindik

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