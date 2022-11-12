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Pendik'te Trendyol kuryesinden tehlikeli şov

Pendik'te Trendyol kuryesinden tehlikeli şov
Pendik'te Trendyol kuryesinden tehlikeli şov

Pendik'te yolda seyir halinde olan ve arkasında bir kişiyi daha taşıyan Trendyol kuryesi, ön tekerleği kaldırarak tek teker üzerinde metrelerce ilerledi. Tehlikeli hareketlerde bulunan motokurye hem kendi canını tehlikeye attı hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. O anlar kameraya yansıdı.

Pendik'te Trendyol kuryesinden tehlikeli şov - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasında arkadaşıyla birlikte yolda seyir halinde bulunan Trendyol kuryesi, motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi. Trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan motokurye, hem kendi canını hem de arkadaşının canını tehlikeye düşürdü. Motosikletin önünü kaldırıp tek teker üzerinde metrelerce ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor - Cem Güney Kılıç

 

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