Pendik'te Trendyol kuryesinden tehlikeli şov

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkasında arkadaşıyla birlikte yolda seyir halinde bulunan Trendyol kuryesi, motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi. Trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan motokurye, hem kendi canını hem de arkadaşının canını tehlikeye düşürdü. Motosikletin önünü kaldırıp tek teker üzerinde metrelerce ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor - Cem Güney Kılıç

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