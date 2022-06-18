Pendik'te uyuşturucu ticareti yapılan iş yerine operasyon

Tuzla ilçesinde 16 Haziran günü saat 14.45 sıralarında polis tarafından yapılan uygulama sırasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan E.E. ve F.V. isimli şahısların üstlerinde ve araçta yapılan aramalarda 13 adet satışa hazır halde toplam 17,61 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 500 TL ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerin Pendik ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir iş yerini uyuşturucu ticareti için kullandıkları tespit edildi. Polis tarafından belirlenen iş yerine aynı gün saat 17.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.G, F.K. ve Y.S.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 810,39 gram narkotik madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 dolar ve 7 bin 555 TL, 2 adet gram altın, 1 adet hassas terazi, çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Yakalanan ve 17 Haziran tarihinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. F.K, Y.S.Y, E.E. ve F.V. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Cem Güney Kılıç



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