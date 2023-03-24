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Pendik'te yangında iki kişinin hayatını kaybettiği otel havadan görüntülendi

Pendik'te yangında iki kişinin hayatını kaybettiği otel havadan görüntülendi
Pendik'te yangında iki kişinin hayatını kaybettiği otel havadan görüntülendi

Pendik’te bulunan 7 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yangının çıktığı otel havadan görüntülendi.

Pendik’te yangında iki kişinin hayatını kaybettiği otel havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Yangın Pendik'te Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı Otel Yeşilçam'da saat 07.45 sıralarında çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir yandan tahliye çalışması yapıldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı yangının çıktığı otel dron ile görüntülendi.

Aykut Zor

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