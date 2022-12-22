Pendik'te yol verme kavgası caddeyi ringe çevirdi

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Pendik'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sanayi Mahallesinde 2 sürücü arasında caddenin ortasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin tartışması kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Birbirlerine acımasızca vuran sürücülerin arasına diğer sürüler girerek ayırmaya çalıştıysa da başarılı olamadılar. Sürücülerin kavgası saniye saniye başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik

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