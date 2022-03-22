Pendik'te yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu

Olay, geçtiğimiz günlerde 09.30 sıralarında Pendik D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kavganın büyüdüğü tartışmada yumruklar havada uçuştu.

O anlarda diğer otomobil sürücüleri otomobillerinden inip koşarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Trafiğin ortasında kavga eden sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Kavga nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi.

Öte yandan sürücülerin yol verme kavgası hem vatandaşların cep telefonu hem de sürücülerin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat



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