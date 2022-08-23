Pendik'te, yurt dışından gelen öğrencilere ‘Türk Kültürü ve Dünyası' konferansla anlatıldı

Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmamhatip Lisesi'nde yaz kursu için yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilere, Patoloji ve Sitoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, tarafından Türk Kültürü ve Türk Dünyası'nın tanıtıldığı konferans düzenlendi. Konferansta, Kazakistanlı öğrencilere Türk kültürü ve dünyası anlatıldı. Öğrenciler, katıldıkları konferansta Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı yakaladı.

“Türklerin dünyadaki ilk medeniyetleri kurduğu günlerden Türklerin oluşturduğu kültürün, medeniyetin dünyaya nasıl yayıldığını anlattım”

Konu hakkında konuşan Patoloji ve Sitoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Gelen kardeşlerimizin hemen hemen hepsi Orta Asya'dan ama çoğunluklu Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan gibi kardeş ülkelerden gelen öğrenciler, bunlar Türkiye'de eğitim görüyorlar. Zaman zaman geliyorlar, gidiyorlar. Hem dini eğitim, hem milli eğitim, hem kültürel eğitim görüyorlar. Bu çerçevede benden de talep ettikleri bir Türk kültürü ve medeniyeti konusunda Türklerin dünyası konusunda bir konferans oldu. Ben de dilimin döndüğü kadarıyla 20 bin yıl öncesinden Türklerin dünyadaki ilk medeniyetleri kurduğu o günlerden ve Türk dünyasının Türklerin oluşturduğu kültürün, medeniyetin dünyaya nasıl yayıldığını anlattım. Tabii göçler vasıtasıyla Türklerin ön Türk yazısı dediğimiz yahut da runik yazısı dediğimiz yazının bugün İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde dahi taşların üzerinde yazıldığını, bunlardan 5 bin, 6 bin adedinin bugüne kadar tespit edildiğini, bu yazıların da Orhun Kitabelerinde kullanılan yazılarla eş değerde olduğunu, Türklerin yapmış oldukları, tarih öncesi devirlerdeki piramitlerden tutun da bugünkü bizim Edirne'deki en büyük eserlerimizden bir tanesi Selimiye Camii, yine benzer şekildeki Hindistan'daki Taç Mahal bunların hepsi Türk eserleridir. Bunları da gelen kardeşlerimize ve bu kültürel çerçevede verdiğimiz konferansta duyurmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Biz Kırgızistan'dan geldik”

Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen öğrencilerden Cıpargùl Temırova ise “Biz Kırgızistan'dan geldik. Kırgız Türk Manastırı'nda okuyan öğrenciler olarak Kazakistan, Kırgızistan'dan yaz kursuna eğitim için geldik. Bu konferansta ilk önce hocam çok derin derin bilgiler verdi. Onların arasında bilmediğimiz şeyleri de öğrendik. Aslında hepimiz aslımız bir, bir olmamız lazım, Zaten bizim öğrendiğimiz tarihimiz, kökümüz aynı. Konfederasyon konusu bu oldu. Hocamıza çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Muharrem Çam - Sevgi Canpolat

