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Pendik'teki düğünde 'halay mı, horon mu' kavgası sonrası esnaf olayı anlattı

Pendik'teki düğünde 'halay mı, horon mu' kavgası sonrası esnaf olayı anlattı
Pendik'teki düğünde 'halay mı, horon mu' kavgası sonrası esnaf olayı anlattı

İstanbul'un Pendik ilçesinde düğün salonunda taraflar arasında "halay mı, horon mu" kavgası çıktı. Kavgada 9 kişi yaralanırken çevre esnafı yaşanan dehşeti anlattı.

Pendik’teki düğünde 'halay mı, horon mu' kavgası sonrası esnaf olayı anlattı - Tıkla İzle

Olay, Pendik'te bulunan bir düğün salonunda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kız tarafının halay talebi üzerine karşı taraftan horon isteği geldi. İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 kişinin yaralandığı kavgayı, uzun uğraş veren polis ekipleri sonlandırdı. Çevre esnafı yaşananları anlattı.

"Erkek tarafını dışarıya çıkarttılar”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Burak Erik, “Büyük bir kavga oldu. Düğün salonunun içerisini dağıtmışlar. Çok fazla sayıda polis ekibi geldi. Önce erkek tarafını dışarıya çıkarttılar. Kız tarafını içeride beklettiler. Yaralılar da vardı.” dedi.

Abdul Samet Kaya - Enes Şamil Gönenç
 

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