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Penguenlerin balık keyfi

Penguenlerin balık keyfi
Penguenlerin balık keyfi

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde görevliler tarafından beslenen penguenler, balıkları afiyetle midelerine indirdi. Flamingoların beslenmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Penguenlerin balık keyfi - Tıkla İzle

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin sevimli misafirlerinden penguenler, bakıcılarının kova ile çıkardığı sesi duyunca koşuşturmaya başladı. Kimi paytak paytak hızla yürümeye çalışırken, kimi ise havuzun içerisinden hızla takip etmeye seçti. Kovadan çıkan balıkları sıraya geçerek bir bir midelerine indiren penguenler, kendilerini izleyen çocuklara da büyük heyecan yaşattı.

Çok zevkli bir gün geçirdiklerini belirten çocuklar, farklı farklı hayvanları tanıma fırsatı bulduklarını söyledi. Penguenlerin ise çok tatlı olduğuna dikkat çeken öğrenciler, onların korunması gerektiğini ifade etti.

Abdullah Çibir
 

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