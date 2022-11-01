Penguenlerin balık keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin sevimli misafirlerinden penguenler, bakıcılarının kova ile çıkardığı sesi duyunca koşuşturmaya başladı. Kimi paytak paytak hızla yürümeye çalışırken, kimi ise havuzun içerisinden hızla takip etmeye seçti. Kovadan çıkan balıkları sıraya geçerek bir bir midelerine indiren penguenler, kendilerini izleyen çocuklara da büyük heyecan yaşattı.

Çok zevkli bir gün geçirdiklerini belirten çocuklar, farklı farklı hayvanları tanıma fırsatı bulduklarını söyledi. Penguenlerin ise çok tatlı olduğuna dikkat çeken öğrenciler, onların korunması gerektiğini ifade etti.

Abdullah Çibir



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