Penta Teknoloji, endüstriyel baskı çözümü Printronix'in yetkili dağıtıcısı oldu

Türkiye'nin önemli katma değerli teknoloji dağıtıcılarından Penta Teknoloji, endüstriyel baskı çözümleri ürünleri alanında dünyanın en büyük markalarından Printronix'in Türkiye'deki yetkili dağıtıcısı oldu. İmzalanan sözleşme kapsamında şirket, Printronix ve TallyGenicom satır (line matrix) yazıcılarının yanı sıra, nokta vuruşlu (serial dot matrix) yazıcı modellerinin de Türkiye'deki dağıtıcılığını üstlenecek. Üretim, lojistik, FMCG ve bankacılık gibi farklı sektörlere hitap eden Printronix yazıcılarının kullanım alanı ise oldukça geniş. Üretimden satışa, muhasebeden satın almaya kadar birçok departmanın fatura, irsaliye, ürün etiketleri, barkod basımı gibi farklı boyutta ve nitelikteki baskı ihtiyaçları için kullanılan Printronix yazıcılar, hem zaman tasarrufu hem de maliyet avantajı sağlıyor.

Printronix yazıcılar özel iklimlendirme ortamlarına (nem, toz, sıcaklık) ihtiyaç duymaması sayesinde, iklim kontrolü olmayan zor ortamlarda bile her zaman kaliteli baskı alınmasını sağlayarak güvenilir bir şekilde çalışabiliyor. Printronix, yüksek adetli baskı ihtiyacı için satır yazıcılarını; daha orta ölçekli baskı ihtiyaçları için ise nokta vuruşlu yazıcı modellerini en uygun seçenek olarak müşterilere sunuyor. Printronix'in Penta Teknolojiyle iş birliği sonrası, Türkiye pazarında faaliyetlerini genişletmesi bekleniyor.

Printronix'i daha fazla müşteriyle buluşturma hedefi

Printronix markasını daha fazla müşteriye ulaştırmak istediklerini söyleyen Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, "Dağıtıcılığını yaptığımız markaların ve iş ortaklarımızın hem bilişim pazarını hem de iş hacimlerini büyütmeleri için şirket olarak sektöre değer katmaya devam ediyoruz. Endüstriyel baskı alanında öncü Printronix, özellikle imalat, otomotiv ve gıda üreticileri ile lojistik alanında hızlı ve kaliteli baskı sağlayan, maliyet avantajına sahip ve dayanıklılığı yüksek ürünler sunuyor. Uzman ekibimiz ve yaygın iş ortağı kanalımızla farklı ölçek ve sektörde bulunan müşterilerimize Printronix ürünleriyle ulaşmayı ve Printronix'in pazardaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca ileri teknoloji yazıcı çözümleriyle donatılmış Penta Baskı Teknolojileri Merkezi'mizde, hem iş ortaklarımıza hem de iş ortaklarımızın müşterilerine Printronix ürünlerini satış öncesi deneyimleme olanağını sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Printronix EMEA Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rosemarie Zito ise varılan anlaşma sonrası, "Penta Teknoloji'nin yetkili dağıtıcımız olması bizleri oldukça memnun etti. Ülke çapında bayilik oluşturmada müthiş bir geçmişe sahip olması iş çözümlerimizin yayılmasını büyük ölçüde destekleyecek. İnanıyoruz ki Penta Teknoloji, müşterilerimize çözümlerimizi ulaştırma noktasında en iyi şekilde destek olacak" diye belirtti.