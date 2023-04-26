Penta Teknoloji xFusion'ın yetkili dağıtıcısı oldu

Penta Teknoloji, ürün ve hizmet portföyünü dünyanın en büyük teknoloji markalarıyla genişletmeye devam ediyor. 40'ın üzerinde teknoloji markasını, 9 bini aşkın iş ortağı ile Türkiye'ye sunan Penta Teknoloji, son olarak dünyanın önemli sunucu üreticilerindenFusion'ın yetkili dağıtıcısı oldu. Bu adımla Intel sunucu pazarındaki payını daha da büyüten Penta Teknoloji,Fusion aracılığıyla iş ortaklarına ve kullanıcılara enerji tasarruflu bilgi işlem ağ çözümleri ve yüksek seviyede güvenli veri depolama imkanı sağlayacak. Dünyanın önde gelen dijital altyapı ve hizmet sağlayıcıları arasında yer alanFusion, Fortune Global 500 listesinde yer alan 211 şirket tarafından tercih ediliyor. Marka, 130 ülke ve bölgede telekom, finans, internet sektörlerine, kamu kuruluşlarına ve özel şirketlere hizmet veriyor.

“Veriyi güvenli depolama ihtiyacı giderek artıyor”

xFusion ile gerçekleşen iş birliğinin pek çok sektöre yeni bir soluk getireceğini belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, “Bugün tüm sektörlerde ve hizmet alanlarında, sürdürülebilirliği sağlamak için temel ihtiyaçlarımızın başında teknoloji geliyor. Holdinglerden küçük ölçekli işletmelere kadar tüm firmalar, sürdürülebilirliğin dijitalleşme ile mümkün olduğunun farkındalar ve bu noktada güvenlik ve altyapı yatırımlarını artırıyorlar. Mobilitenin her geçen gün önemini artırdığı bu dönemde gerek şirketler gerek çalışanlar için işlerini uzaktan yürütürken hızlı erişim kadar, veriyi güvenli depolama ihtiyacı da büyük önem arz ediyor. Bu ihtiyaca bağlı olarak da sunucular, kurumsal hayatın vazgeçilmez unsurları arasına girdi. Kurumsal alanda firmaların ihtiyaçları istikâmetindeFusion ile ürün yelpazemizi genişletmekten mutluyuz.Fusion'ın yüksek kaliteli ürünleri ve yenilikçi bakış açısıyla sunucu pazarına yeni bir soluk getireceğini öngörüyoruz. İş ortaklarımızın daFusion'ın sunduğu avantajlarla ürün portföylerini genişletmelerine ve daha fazla kullanıcıya ulaşmalarına katkı sağlayacağız” dedi.

“Türkiye'deki büyüme hedeflerimize Penta Teknoloji rehberlik edecek”

XFusion Avrasya CEO'su Liu Yu ise Penta Teknoloji ile gerçekleştirdikleri anlaşmanın önemini şu hakkında “Türkiye pazarına açılma hedefiyle 2022'de ilk adımlarımızı atarak İstanbul ve Ankara'daki ofislerimizi açtık. Geleceğe yönelik gelişme hedefimiz istikâmetinde Penta Teknoloji ile bizim için büyük önem taşıyan dağıtıcılık anlaşmasını imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'deki kullanıcılara yüksek kaliteli akıllı bilgi işlem ürünlerini, çözümlerini ve hizmetlerini Penta Teknoloji ile birlikte sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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