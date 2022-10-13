Penta Teknoloji'ye bölgesel başarı ödülü

Penta Teknoloji, iş ortağı Adobe tarafından düzenlenen “Adobe Partner Connect” organizasyonunda EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesindeki tüm teknoloji distribütörleri arasında “Adobe EMEA New Business Driver 2022” ödülünü almaya hak kazandı. Adobe EMEA Kanal Satış Direktörü Yasemin Pereira, Penta Teknoloji ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin bu ödül ile taçlandığını ifade ederek, “Penta Teknoloji, geçtiğimiz yıl boyunca bizlere yenilikçi yaklaşımını, müşteri odaklılığını ve Adobe teknolojisinin mükemmel kullanım örneklerini gösterdi. Bu açıdan aldıkları başarı ödülü için Penta Teknoloji ekibini yürekten tebrik ederiz” dedi.

Penta Teknoloji Yazılım Ürün ve Servislerinden Sorumlu İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Arda Serim ise ödül hakkında şunları söyledi:

“Yeni kullanıcılar için Adobe'nin sağladığı kolaylıkları anlatma üzerine kurduğumuz iş akışımız ve proaktif girişimlerle birleşen katma değerli hizmetlerimiz sayesinde daha fazla sayıda son kullanıcının Adobe ürünlerini kullanmasına aracı olduk. İş ortağımız ile gerçekleştirdiğimiz verimli iş birliğimizde bu katkılarımız ve girişimlerimiz sayesinde bu önemli ödülü almaya hak kazandık. Tüm paydaşlarımıza, bu başarıya katkı sağlayan ekibimize teşekkür ederiz.”

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