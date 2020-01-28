Pentagon Afganistan'daki uçak kazasını doğruladı

Pentogan'dan yapılan açıklamada, dün Afganistan'ın Gazni vilayetinde ABD ordusuna ait E-11A tipi küçük bir uçağın düştüğü doğrulandı. ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığını söyleyerek uçağın düşürülmüş olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını belirtti.

ABD ordusu, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklamada yapmadı. Bombardier Inc. tarafından üretilen askeri uçak, uzak bölgelerde iletişim sağlamak için kullanılıyordu.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit ise "Gazni vilayetinin Deh Yak ilçesindeki Sadukhel bölgesinde bugün öğleden sonra Amerikalı işgalcilere ait özel bir uçak, istihbarat amaçlı uçuş yaparken düşürüldü" açıklamasını yapmıştı. Uçağın içindeki tüm mürettebatın öldüğü, aralarında üst düzey CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkililerinin de bulunduğu iddia edilmişti.

Afganistan'da düşen uçakla ilgili çıkan ilk haberlerde uçağın Ariana Afgan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı olduğu aktarılmıştı. Ariana Afgan Havayolları ise uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu.