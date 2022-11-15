Pentagon, Polonya'ya düşen Rus füzesi iddialarını araştırıyor

Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir kasabaya 2 Rus füzesinin düştüğü yönündeki iddialar henüz teyit edilemezken, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Ryder düzenlediği basın toplantısında, "Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir bölgeyi iki Rus füzesinin vurduğuna dair basında çıkan haberlerin farkındayız. Size şu anda bu haberleri doğrulayacak herhangi bir bilgimiz olmadığını ve bunu daha ayrıntılı olarak araştırdığımızı söyleyebilirim. Bu yüzden spekülasyon yapmak veya varsayımlara girmek istemiyorum” dedi.

Ryder ayrıca, ABD'nin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" vurguladı.

Polonya medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan Przewodow köyünde şiddetli bir patlama yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. ABD'li istihbarat yetkilisine dayandırılan bazı haberlerde ise, patlamanın kaynağının Rus füzesi olduğu iddia edildi. Polonya hükümeti henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı. Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın olan bir itfaiyede memur olan Lukasz Kucy, "İtfaiyeciler olay yerinde, ne olduğu belli değil" dedi.

Polonya'da acil toplantıya gitti

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller ise, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın çeşitli kentlerine düzenlediği füze saldırıları üzerine Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi üyelerini toplantıya çağırdığını bildirdi. Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

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