Pentagon Sözcüsü Hoffman'dan İdlib açıklaması

ABD'de Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentinde geniş kapsamlı bir çatışmaya "çok yakın" olduklarını ifade etti. Hoffman, "Rusların ve Türklerin bölgede daha geniş bir çatışmaya doğru çok yaklaştıklarını görüyoruz. Bundan kaçınmak için bir çözüm bulacaklarını ümit ediyoruz" dedi.

Hoffman ayrıca, uluslararası toplumu, Suriye rejimine İdlib'e yönelik saldırılarını durdurması için ekstra baskı yapmaya çağırdı. Pentagon Sözcüsü, gazetecilerin ABD'nin konuyla ilgili taraflarla temas halinde olup olmadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.