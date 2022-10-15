Pentagon, Ukrayna'ya Starlink hizmetinin masrafı için SpaceX ile görüşüyor

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh günlük basın toplantısında, SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna'ya ücretsiz sağlanan Strarlink uydu interneti hizmetinin masraflarını artık karşılayamayacağı ve Pentagon'dan Ukrayna adına ödeme yapmasını istediği yönündeki açıklamalarına değindi. Singh, “Bakanlığın Starlink ile ilgili SpaceX ile iletişim halinde olduğunu doğrulayabilirim. Şu an daha fazla detaya girmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Şimdilik Ukrayna adına SpaceX'e ödeme yapmak üzere duyurulacak bir yardım paketi olmadığını söyleyen Singh, “Ancak ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Singh, “Herhangi bir SATCOM (uydu iletişim merkezi) yeteneğinin sağladığı avantajların kesinlikle farkındayız ve Ukraynalıların sadece savaş alanında değil, ülke içinde de kullanmalarına imkan tanıyoruz. Bu iletişimdeki kırılganlığı anlıyoruz. Uydu iletişiminin sadece savaş alanında değil, tümünde bozulmadan kalması önemli. Ancak yine de Ukraynalıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize dair seçeneklerimizi değerlendiriyoruz ve bu SATCOM iletişimlerine yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.