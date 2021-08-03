Pentagon'daki silahlı saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybetti

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yakınlarındaki Pentagon Transit Center'da düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Pentagon'a giriş ve çıkışlar kapatılmıştı. Pentagon Kuvvetleri Koruma Ajansı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Pentagon'daki tecridin kaldırıldığı ve metro girişinin ise hala kapalı olduğu aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, saldırının Pentagon Transit Center'da bulunan otobüs peronunda gerçekleştiği belirtilerek, silahlı saldırı sonucu 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, şüphelinin Pentagon binasına giremediği ve vurularak etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Pentagon yetkilisi yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'ın saldırı sırasında Pentagon'da olmadığını ve Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ile daha önceden planlanmış bir toplantıda olduklarını ifade etti.



Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin Pentagon Brifing Odası'nda yerel saatle 14:30'da brifing vermesi bekleniyor.