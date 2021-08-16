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Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz - Tüm uçuşlar durduruldu

Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz - Tüm uçuşlar durduruldu
Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz - Tüm uçuşlar durduruldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı'nda tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi devam ederken, ülkeden kaçmak isteyen siviller Kabil Havalimanı'nda kaosa neden oldu. Birçok ülke tarafından tahliye operasyonlarının yürütüldüğü havaalanında sivillerin pistleri işgal etmesi nedeniyle uçuşları engellediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" dedi.

Havaalanında 7 kişi hayatını kaybetti

Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin silahla vurularak mı yoksa izdihamda mı hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar ise uçaklar havalandığı sırada uçaklara binmek için kanatlara ve iniş takımlarına asılanların uçaktan düştüğünü aktardı.

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