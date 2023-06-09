Pep Guardiola: 'Sezonu Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tamamlamak bizim için çok önemli'

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın Inter ile karşı karşıya gelecek olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola müsabaka öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, oyuncularını böyle bir final öncesi nasıl konsantre tuttuğu sorulması üzerine, “Bu bütün sezon boyunca oynadığımız tek maç bu değil ve bu maçın da ne kadar önemli bir turnuva olduğunun farkındayız. Tabii insanların bu maçla ilgili düşüncelerini kontrol edemezsiniz. Bizim yapacağımız Inter'i iyi anlatmak. Yeteri kadar performans göstermelerini anlatmak. Bu sezon başarılarına bakıp favori olduğumuzu söylemek kolay. Favori olduğumuzu tekrarlamak önemli değil. Şu an İstanbul zamanı. Yapabildiğimiz kadarını yapmamız ve farkı göstermemiz gerekiyor” cevabını verdi.

“Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak sezonu sonlandırmak bizim için çok önemli”

Bu sezonu Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak bitirmek istediklerini vurgulayan Pep Guardiola, “Mancehster City taraftarını mutlu etmemiz gerekiyor. Bizim için de sezonu bu şekilde şampiyonlar ligini de kazanarak bu sezonu sonlandırmak bizim için çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Maçı kazanmak isteyeceğiz” şeklinde konuştu

“Oyuncularıma gidin ve savaşın diyorum”

Final öncesi oyuncularına neler söylediği şeklinde gelen soruya Guardiola, “Size dersleri söylemek isterdim ama bilmiyorum çünkü farklı maç farklı final. Farklı turnuva ve kafamızda olan şeyi sahaya dökebilmek en önemli şey. Oyuncularıma bunu söylüyorum. Bir planınız olsun iyi iletişim kurun ve ancak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Olabilecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onlara gidin ve savaşın diyorum” açıklamasını yaptı.

“Martinez'in çok iyi bitirici bir tarafı var”

Inter'in başarılı forveti Latuaro Martinez hakkında da yorum yapan İspanyol teknik direktör, “2 forvet oyuncusuyla oynadığınızda 5-4-1 oynadığınızda farklı senaryolar söz konusu. Hücumsal anlamda farklı bir strateji izlemeniz gerekiyor. Martinez ile ilgili çok şey söyleyemem. Dünya Kupası şampiyonu bir oyuncu. Bu oyuncunun özel bir tarafı var demek oluyor. Çok iyi bitirici bir tarafı var. 2 takım da Şampiyonlar Ligi Finali oynayacak” değerlendirmesini yaptı.

“Inter'in pas bağlantılarını yıkacak savunma yapmalıyız”

Inter takımında kendilerini en zorlayacak oyuncunun sorulması üzerine Guardiola, “Çok zor bir soru. Bastoni ile yaptıkları harika. Hücum oyuncularıyla kurduğu bağlantılar pas alışverişi çok etkileyici. Biz de bu bağlantıları yıkacak savunma yapmalıyız. 5 oyuncu arkada 2 oyuncu önde hücum yapmak da zor. Bu Premier Lig'den bildiğimiz bir şey ama buna yarın da çözüm bulmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın



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