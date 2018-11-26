Perakende Günleri'nde perakende sektörünün performansını artıran çözümler tanıtılacak

Bu yıl 18'inci kez düzenlenecek Perakende Günleri, sektörün geleceğine yön vermeye hazırlanıyor. 28-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek Perakende Günleri, bu yıl Retail Experience Exchange temasıyla düzenlenecek. Sektöre ilham veren örneklerin, başarı hikayelerinin paylaşılacağı organizasyonda hem Türkiye'den hem de dünyadan önde gelen uzmanlar ve sektör temsilcileri deneyimlerini katılımcılar ile ziyaretçilerle paylaşacak.

Dijital dönüşümü yaşarken verimlilik odaklı olmak önemli

Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli konu üzerine yaptığı açıklamada, perakende sektörünün de diğer pek çok sektör gibi dijital dönüşüm içinde olduğunu ifade ederek, burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birinin yalnızca dijitalleşme değil, verimlilik sağlayan bir dönüşüm olması gerektiğinin söyledi.

Ekonomideki ve kurlardaki dalgalanmaların tüm sektörleri etkilediği bir dönemden geçtiklerini kaydeden Uzelli, "Bu dönemi sıkıntısız bir şekilde atlatanlar, verimlilik odaklı projeleri devreye alanlar olacak" diye konuştu. Uzelli, Perakende Günleri'nde bu verimliliği sağlayan çözüm ve uygulamaları tanıtacaklarını belirtti.

RFID Envanter Yönetim Çözümü ile satışlarınızda yüzde 21'e varan artış sağlayacak

Yapılan açıklamada; şirketin sektöre sunduğu çözümler arasında RFID envanter yönetim çözümü öne çıktığı kaydedilirken, perakende sektörü temsilcilerine operasyonel verimlilik anlamında katma değer sağlayan bu çözüm sayesinde işletmeler ürünlerini üretim aşamasından mağazada müşteriye satılana kadar anlık olarak takip edebilecek. Bu sayede envanter doğruluğu, reyon yönetimi, omnichannel stok yönetimi ve tedarikçi hataları gibi konular çözüme kavuşacağı belirtildi.