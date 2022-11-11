Perakende satış hacmi yıllık yüzde 9,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,1 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,8 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,6 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 130,8 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 125,0, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 168,6 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 5 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.

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