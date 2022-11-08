Perakendecilerin yüzde 94,5'i fiyat artışı bekliyor

Türkiye Ekonomi Politikalarını Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksinin (TEPE) 154. sayısını yayımlandı. Buna göre, TEPE, Ekim 2022'de bir önceki aya göre 11,9 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 15,9 puanlık artışla 6,8 puan değerini aldı. TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun iyileştiğini belirtenlerin oranı Ekim 2022'de yüzde 39,6'ya yükselirken, önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 11,2 seviyesinde kaldı. Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı ise yüzde 94,5'e yükseldi. “Birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” sektörü Ekim ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Ekim ayı perakende güveninde en fazla artış Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü.

Perakende güveni geçen yıla ve geçen aya göre arttı

TEPE değeri, 6,8 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 15,9 puan, geçen aya göre 11,9 puan arttı. TEPE, Ocak 2016'dan beri ilk kez iyimser görünümün hakim olduğunu gösteren pozitif değer aldı. TEPE değerinin yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 37,4 puanlık, önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergesindeki 26,8 puanlık iyileşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğu yönündeki 16,6 puanlık değişim endekse olumsuz yansıdı.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ekim 2022'de 6,7 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 4,8, bir önceki yılın aynı ayına göre 26,8 puan arttı.

Ekim 2022'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 9,1'i geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 61,1 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 29,8 oldu.

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