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Perde betonu kesilen bina yeniden onarılacak

Perde betonu kesilen bina yeniden onarılacak
Perde betonu kesilen bina yeniden onarılacak

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde perde betonda kesim işlemi yaparak boşluk açıldığının belirlenmesinin ardından mühürlenen bina, onarılarak yeniden projeye uygun hale getirilecek.

Perde betonu kesilen bina yeniden onarılacak - Tıkla İzle

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde binlerce evin yıkılmasına, on binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından, binaların taşıyıcı sistemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Uzmanlar, binalarda taşıyıcı sistemlere sonradan gerçekleştirilen müdahalelerin, depremlerde büyük bir risk oluşturduğu konusunda uyarılarda bulunurken, Çerkezköy'de de bu uyarılara kulak asmayan bazı kişiler, Fatih Mahallesi Aydoğdu Sokak numara 26'da bulunan altı katlı binada, dükkanın bodrumunun depo olarak kullanılması amacıyla kapı açmaya çalışırken görüntülenmişti. Binada perde betonda kesim yapılarak boşluk açıldığını belirleyen Çerkezköy Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, Yapı Tatil Tutanağı düzenleyerek inşaatı durdurmuştu.

Şaban Kardeş - Hüseyin Gökçeli

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