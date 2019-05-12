Perdeyi Enes Ünal açtı, Valladolid ligde kaldı

La Liga'nın 37. haftasında Enes Ünal'lı Valladolid, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, 6. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Enes Ünal, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 73. dakikada Medran ile eşitliği yakaladı ancak 80. dakikada Guardiola'nın fileleri havalandırmasıyla Valladolid sahadan 3 puanla ayrıldı ve ligde kalmayı garantiledi.

Bu arada Enes, Valladolid formasıyla 6. golünü kaydetti. Ligde Huesca ve Rayo Vallecano'nun ardından ikinci lige düşecek 3. takım, son hafta beli olacak.

Turgay Kılıç