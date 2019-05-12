İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Perdeyi Enes Ünal açtı, Valladolid ligde kaldı

Perdeyi Enes Ünal açtı, Valladolid ligde kaldı
Perdeyi Enes Ünal açtı, Valladolid ligde kaldı

İspanya La Liga'nın bitimine bir hafta kala Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu mağlup ederek küme düşmekten kurtuldu. Maçın gol perdesini ise Türk yıldız Enes Ünal açtı.

La Liga'nın 37. haftasında Enes Ünal'lı Valladolid, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, 6. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Enes Ünal, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 73. dakikada Medran ile eşitliği yakaladı ancak 80. dakikada Guardiola'nın fileleri havalandırmasıyla Valladolid sahadan 3 puanla ayrıldı ve ligde kalmayı garantiledi. 

Bu arada Enes, Valladolid formasıyla 6. golünü kaydetti. Ligde Huesca ve Rayo Vallecano'nun ardından ikinci lige düşecek 3. takım, son hafta beli olacak.

Turgay Kılıç 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Mudurnu Köftesi Tarifi! Mudurnu Köftesi nasıl yapılır?

Mudurnu Köftesi Tarifi buradaC Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.