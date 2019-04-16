'Perfect Sweat' serisinin Türkiye çekimlerine başlandı

'Perfect Sweat' serisinin, Bray's Run Productions ve Motion Films İstanbul ile birlikte Çırağan Sarayı Kempinski'nin tarihi Sultan Hamamı'ndaki çekimlerine başlandığı belirtildi. Bölümün yapımcılığını ve yönetmenliğini Tuba Güvelioğlu'nun üstlendiği aktarıldı. Bölüm hakkında şu bilgiler verildi: Bu bölümde 1978 tarihli klasik 'Sweat' adlı kitabın yazarı olan foto muhabiri Mikkel Aaland, 44 yıl sonra Türk hamamı veya diğer bir deyişle hamamın merkezi olan Türkiye'ye dönüyor. Kendisine rehberlik yapacak kişi ise yerli hamam tutkunu Elizabet Kurumlu.

Aaland konu hakkında şu ifadeleri dile getirdi: "İstanbul'a 1975 yılında geldim. O zamanlar genç ve parasızdım, Sultan Ahmet Cami'nin yanında bulunan, geceliği bir dolar olan bir pansiyonda konakladım. Ziyaretimin amacı, yüzyıllardır Orta Doğu'da kullanılan hamamı, yani saunanın Türk versiyonunu incelemekti. O günden beri nelerin değiştiğini görmek için sabırsızlanıyorum''.

Aaland bölüm hakkında şu detayları verdi: ''Bu bölümde Sultan Ahmet Cami ve Aya Sofya arasında yer alan, büyüleyici 16'ıncı yüzyıl Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı'nda Türklerin y kuşağı tarafından popüler hale getirilen geleneksel evlilik öncesi kına kutlamasına katılacağız. Çukurcuma bölgesinde bulunan renovasyonu yeni tamamlanmış Çukurcuma Hamamı'nda popüler 'Kutlama' hamamına şahitlik yapacağız. Ayrıca, büyük Rönesans mimarı Sinan tarafından yapılmış İstanbul'un en eski hamamlarından birisi olan Çemberlitaş Hamamı'na bir grup gönüllü kişiyi göndereceğiz. Modern Türk sanatçısı Tarık Cengiz (Resim Terzisi) tarafından takunya ve hamam tası gibi tipik hamam malzemelerinin nasıl tasarlandığını izleyeceğiz. Hamam tekstilleriyle ve giysileriyle ve Kervansaray Termal Hamamı ile ünlü tarihi Bursa şehrini ziyaret ederek Sufi üstadı Nail Dede ile nasıl yıkanılması gerektiğini öğreneceğiz. Son olarak Belgin Aksoy ile buluşarak lüks spa'lardan günlük yaşamlara kadar Türkiye ve dünyanın sağlık programları tercihleri hakkında fikir edineceğiz''.