Performans ve estetik Nirvana S500'te buluştu

Casper Nirvana S500'ün sahip olduğu Intel® Whiskey Lake işlemciler, maksimum performans sağlamada öncü rol oynuyor. 15.6” Full HD ekranıyla en net görsel içerikleri sunuyor, ayrıca 8.3 mm incelikteki çerçevesi ve 1.9 kg hafifliği sayesinde kullanıcılara yüksek mobilite sunuyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı tarafından geliştirilen ENERGY STAR® belgesi ile enerji verimliliğini tescilleyen bilgisayar bu sayede kullanıcılara ve kurumlara hem çevreyi koruma hem de enerjiden tasarruf etme konusunda önemli faydalar sağlıyor. Diğer özellikleri arasında yer alan uzun pil ömrü, maksimum verimlilik sağlayan ergonomik klavye, Dolby Digital ses sistemi, iki adet USB 3.0, bir adet Type-C ve HDMI 2.0 girişi tüm dizüstü bilgisayar kullanıcılarının beklentilerini karşılayacak nitelikte. Özellikle Type-C girişi ile kullanıcılar hem güvenli hem de Type-A ‘ya göre 20 kat daha hızlı veri aktarımı imkanına sahip olabilecekler.

Intel®Whiskey Lake işlemciler ile maksimum performans

Nirvana S500, daha yüksek performans ve uzun pil süresi vadeden dört çekirdekli 8. Nesil Intel®Whiskey Lake işlemcilerle geliyor. Intel®Whiskey Lake platformunun Core i5 8265U işlemcisinin yanısıra, hızı 4.6 GHz frekansa kadar yükselebilen Core i7 8565U işlemci seçeneği ile de gelen S500, performans tutkunlarına hitap ediyor. Özellikle mobil olarak çalışanlara yönelik tasarlanan Casper Nirvana S500, 15W ultra düşük güç tüketimli işlemcisi sayesinde en yoğun tempoda uzun batarya kullanım süresi sağlıyor.

15.6'' Full HD ekran ile gerçeğe yakın görüntüler

15.6” boyutunda 1920 1080 Full HD çözünürlüklü ekrana sahip dizüstü bilgisayar, görsel içerikleri çok daha net ve canlı renkler eşliğinde gösteriyor. Ekranında bulunan Anti – Glare özelliği ise açık alanlarda veya aydınlık ortamlarda ekran yansımalarını engelleyerek, görüntülerin gerçeğe en yakın biçimde izlenmesini mümkün kılıyor. Bu özellik ayrıca ekranı izleme açısına bağlı olarak meydana gelebilen renk değişimlerini veya bozulmaları engelliyor.

Hem HD hem de FHD ekran seçeneği bulunan Nirvana'nın TN ekran teknolojisi ise sahip olduğu diğer bir ayrıcalık. Kullanıcıya özel görüntüleme açısı sunan TN ekran teknolojisi, kullanıcı haricindekilerin görüş açılarını kısıtlayarak tüm işlemleri daha güvenli bir ortamda yapma fırsatı sunuyor.

Şıklık, zarafet ve dayanıklılık bir arada

Sadece 1.9 kg hafifliği ve 19.95 mm inceliğiyle kendi ürünöne çıkan dizüstü bilgisayar görüntüsünün yanı sıra taşıma kolaylığı sayesinde her koşulda ve konumda yaşamı kolaylaştırıyor. Ayrıca ince hatlarına rağmen sağlamlığından ödün vermiyor. Tek tek lazerle işlenmiş yüzey çizgileri sayesinde şık ve modern bir görünüme sahip olan Nirvana S500, siyah ve gri renk alternatifleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

İnce çerçeve ile daha mobil ve daha şık

Yapılan araştırmalar, ince çerçeveli bilgisayarların kullanıcıların ekrana daha iyi odaklanmasını sağlayarak daha ideal bir çalışma ortamı sağladığını gösteriyor. 8.3 mm incelikteki çerçevesi kullanıcılara daha geniş bir ekran kullanım oranı sunuyor. Bununla birlikte \%75.5 ekran gövde oranıyla izleme konforunu en üst seviyeye çıkarıyor.

Ultra hız ve depolama için SSD

İki tane depolama biriminin birlikte kullanılmasına fırsat veren M.2 ve SATA girişleri, Nirvana S500'ü performans ve depolama açısından benzersiz bir dizüstü bilgisayar yapıyor. M2 giriş, bilinen sabit disklere kıyasla beş kat daha fazla hız sunarken, SATA girişler hem SSD, hem de sabit disk kullanımına imkan veriyor. Bunlara ek olarak, sabit diskin sağladığı yüksek depolama alanından vazgeçmek istemeyenlere SATA girişlerinden sabit disk kullanmayı mümkün kılıyor. Cihazda bulunan Type-C giriş ise Type-A ‘ya göre hem çok daha hızlı hem de çok daha güvenli veri aktarımını mümkün kılıyor.

